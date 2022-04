Quando comecei a ensinar em 2011, os smartphones estavam começando a fazer parte da vida cotidiana. Os computadores das escolas só eram acessíveis nos espaços de trabalho dos professores ou nos laboratórios. Em geral, a vida era muito mais simples. As pessoas conversavam mais umas com as outras, as notícias não pareciam ocorrer no ritmo frenético que ocorre agora, e todos passamos mais tempo sendo ativos. 10 anos ou mais pode não parecer muito tempo para muitos adultos, mas de certa forma, mesmo um período de tempo relativamente curto pode ser monumentalmente agitado. Em mais 10 a 20 anos, como serão as escolas? Prever o futuro é impossível, mesmo em tempos de estabilidade. No entanto, existem algumas apostas seguras que podemos fazer sobre o futuro da educação.

O aprendizado virtual ou remoto permanecerá em alguma capacidade. Goste ou não, 2020 mudou as opções disponíveis para alunos e professores para sempre. Há tantas razões para manter as opções virtuais: clima inclemente, doença do aluno e necessidades de aprendizado individualizadas, para citar apenas algumas. À medida que os especialistas em tecnologia projetam produtos cada vez melhores, mais caminhos para o aprendizado remoto se abrirão que vão muito além do que as atuais plataformas de reuniões online são capazes. A educação estará na vanguarda dessas mudanças, à medida que professores e alunos encontrarem maneiras eficazes de se conectarem além do espaço físico da sala de aula. Alunos e professores se tornarão ainda mais dependentes da tecnologia. Se tablets e laptops são difundidos agora (particularmente em distritos escolares abastados), eles serão completamente inevitáveis ​​em breve em todos os lugares. Os dispositivos substituirão os materiais de sala de aula tradicionais, as avaliações mudarão inteiramente para plataformas digitais e os professores monitorarão de perto a atividade dos alunos em ferramentas do tipo painel que permitem acompanhar o progresso constantemente. Algumas dessas peças já estão nas salas de aula, mas em breve serão onipresentes e também funcionarão melhor do que agora. O aprendizado presencial ainda terá um papel vital no progresso do aluno. Por mais que as escolas possam fazer com a tecnologia agora e no futuro, o aprendizado presencial ainda será o padrão-ouro para produzir resultados ideais para o desempenho dos alunos. Muito pouco pode substituir a interação humana e, enquanto o resto do mundo muda para ambientes de trabalho remoto, as escolas não seguirão esse exemplo nem perto do mesmo grau. Professores e alunos ainda irão interagir na mesma sala juntos, rir das piadas uns dos outros e apoiar uns aos outros através de desafios. Haverá outras opções disponíveis? Absolutamente. Mas de um modo geral, a maioria dos edifícios escolares permanecerá aberta para negócios. Os edifícios escolares parecerão cada vez mais diferentes. À medida que as necessidades de aprendizagem mudam, as escolas não terão o mesmo tipo de elementos interiores. As salas de aula podem se abrir mais para se tornarem espaços de trabalho colaborativos que abrigam recursos para uma variedade de áreas de conteúdo. A filtragem do ar pode ser revisada para evitar a fácil propagação de doenças transmitidas pelo ar. Quando os alunos se reúnem para o almoço ou recreio, eles podem ter acesso a áreas construídas para carregar aparelhos, estações que permitem interagir com alunos que não estão no local ou ter a oportunidade de participar de atividades que estão ocorrendo em um distância. Flexibilidade e agilidade serão necessárias como parte da adaptação constante. Por mais exaustos que os professores estejam de um pivô de dois anos, o setor educacional continuará a mudar à medida que professores e alunos iniciam um longo processo de recuperação. Tanto as necessidades acadêmicas quanto as socioemocionais serão mais prementes nos próximos cinco anos, pelo menos, e mais recursos precisarão ser alocados especificamente para áreas como aconselhamento escolar e educação especial. O conteúdo do curso será alterado. À medida que o ambiente político e social continua a mudar, o mesmo acontecerá com o conteúdo do curso nas escolas. Isso pode se manifestar de forma produtiva e prejudicial com o aumento da censura, uma maior ênfase na justiça social ou um novo aprendizado em torno das realidades globais, como as mudanças climáticas. Quaisquer que sejam essas mudanças, elas serão indicativas da instabilidade que marcou o início deste século. Os professores vão embora… e depois voltam. Desde 2020, os professores estão se aposentando ou se demitindo em grande número, embora a escassez de professores seja evidente por muito mais tempo do que isso. A satisfação no trabalho está significativamente baixa para os educadores , e isso continuará sendo o caso por vários anos. Em algum momento, o pêndulo voltará para condições mais favoráveis. Quando isso acontecer, um novo grupo de professores entrará na profissão e se dedicará a causar um impacto positivo.

Todas as previsões acima são apenas suposições, mas são baseadas em tendências e padrões que já são visíveis. Muito do que era inevitável nesta profissão foi acelerado na esteira de uma pandemia, e todos ficamos imaginando como serão as escolas em 20 anos. Especificidades à parte, sabemos disso: as mudanças serão dramáticas. Assim como ninguém poderia prever como seriam as escolas agora no ano 2000, temos apenas um certo grau de percepção do futuro. No entanto, as prioridades importantes permanecerão as mesmas – como sempre, os professores procurarão servir o aprendizado dos alunos em ambientes seguros e de apoio que inspirem as próximas gerações.