Número de mortos no Distrito Federal cai após oito dias de aumento de óbitos

Na comparação com o apurado há 14 dias, no entanto, houve aumento de 106,6%, o que confirma a tendência de alta acelerada na quantidade de óbitos

Foram notificados 57 óbitos entre os moradores da capital. Devido ao atraso nas notificações, que tende a ser ainda maior por causa do feriado, as mortes não ocorreram, necessariamente, nas últimas 24 horas.

Na comparação com o apurado há 14 dias, no entanto, houve aumento de 106,6%, o que confirma a tendência de alta acelerada na quantidade de óbitos. Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação dos especialistas no sentido de confrontar a média móvel do dia com a de duas semanas antes.

Desde o início da pandemia de coronavírus, o DF já notificou 346.873 contaminações e 6.207 óbitos em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas, foram 57 mortes e 1.191 novas infecções.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), atualizados às 16h10 desta sexta, 523 dos 568 leitos operacionais de UTI, Ucin e UCI destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados, o que equivale a 92,1% da capacidade da rede pública. O número inclui todos os leitos que não estão bloqueados nem aguardando liberação.

Na rede privada, 424 dos 427 leitos para adultos disponíveis estão ocupados – taxa de 99,3%. Acompanhar os índices de ocupação dos leitos é uma das formas de medir a evolução de transmissão da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após oito dias de alta do número de mortos no Distrito Federal, aconteceu primeira queda, chegando a 76,1 mil pessoas.

Foram notificados 57 óbitos entre os moradores da capital. Devido ao atraso nas notificações, que tende a ser ainda maior por causa do feriado, as mortes não ocorreram, necessariamente, nas últimas 24 horas.

Na comparação com o apurado há 14 dias, no entanto, houve aumento de 106,6%, o que confirma a tendência de alta acelerada na quantidade de óbitos. Devido ao tempo de incubação do novo coronavírus, adotou-se a recomendação dos especialistas no sentido de confrontar a média móvel do dia com a de duas semanas antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da pandemia de coronavírus, o DF já notificou 346.873 contaminações e 6.207 óbitos em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas, foram 57 mortes e 1.191 novas infecções.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), atualizados às 16h10 desta sexta, 523 dos 568 leitos operacionais de UTI, Ucin e UCI destinados a pacientes com Covid-19 estão ocupados, o que equivale a 92,1% da capacidade da rede pública. O número inclui todos os leitos que não estão bloqueados nem aguardando liberação.