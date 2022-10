Coisas do coração: Fernando Queiroz e Ivana Valença

Empresários Fernando Queiroz e Ivana Valença estão de namoro firme

Mais um romance que engatou firme e forte este ano em Brasília. O empresário Fernando Queiroz, dono da construtora Via, e a empresária Ivana Valença, do Shopping CasaPark estão namorando. Juntos há alguns meses, o casal começou a circular pelos eventos da capital. No último sábado, os dois estavam no show do cantor Zeca Pagodinho, onde o CasaPark esteve com um camarote. “Já nos conhecíamos há muito tempo, mas apenas relacionamento profissional. A vida é uma surpresa, né. Estamos muito apaixonados e felizes”, disse Ivana à coluna.

Foto: César Rebouças