Nelson Rubens passa por cirurgia após sofrer queda em casa

O apresentador de TV foi afastado do ‘TV Fama’ após passar por procedimento cirúrgico

Meu Deus, Nelson Rubens deixou todas as fofoqueiras preocupadas com seu estado de saúde após cair em casa. O apresentador ficou afastado do ‘TV Fama’ após o acidente e precisou passar por uma cirurgia após ter sofrido o acidente e ter quebrado a clavícula. O apresentador tem 86 anos e segue em recuperação em um hospital de São Paulo.

“Tive uma queda, eu machuquei o ombro, a clavícula, e fiz uma cirurgia para colar o ossinho. Na adolescência a gente tem que tomar cuidado com a clavícula, depois, mais maduro, com o quadril”, disse ele, brincando, em depoimento ao TV Fama.

“Obrigado pelas mensagens. Espero voltar já na semana que vem. Estou passando bem. A cirurgia foi ótima aqui em São Paulo, está rolando tudo bem. Fui operado às 5h. Às 3h eu acordei pra tomar banho. Eu já dormi no hospital”, acrescentou o veterano.