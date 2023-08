Nasceu! Rihanna dá à luz a uma menina

Amores, enquanto algumas gravidezes parecem que nunca vão acabar, outras passam em uma velocidade surreal. De acordo com o site Media TakeOut, a maravilhosa, musa, cantora e empresária Rihanna já deu à luz para o seu segundo filho, ou melhor, sua primeira filha.

Segundo eles, a bebe, que é fruto do relacionamento da cantora com o rapper ASAP Rocky, nasceu saudável e com características da mãe, como os belos olhos de cor clara de Rihanna.

Vale lembrar que no meio do ano passado, a gata deu à luz ao seu primeiro filho, o RZA Athelston Mayers, também fruto do seu relacionamento com o rapper.