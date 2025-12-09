Zelensky se diz ‘pronto’ para realizar eleições na Ucrânia, após críticas de Trump

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta terça-feira (9) que está “pronto” para realizar eleições em seu país, depois que Donald Trump criticou a falta de um pleito na Ucrânia por causa da guerra com a Rússia.

“Estou pronto para as eleições”, afirmou Zelensky aos jornalistas, e detalhou que pediu que se preparem “propostas sobre a possibilidade de modificar os fundamentos legislativos e a lei sobre eleições durante a lei marcial”.

O presidente americano acusou Kiev de estar “utilizando a guerra para não realizar eleições”, já que o país deveria ter organizado um pleito presidencial em 2024, mas este foi adiado, já que a lei marcial vigora desde a invasão russa de fevereiro de 2022.

AFP