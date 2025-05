Zelenski só vai negociar com Rússia na Turquia se Putin também for, diz Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, só participará das negociações de paz com a Rússia, programadas para esta quinta-feira (15), se Vladimir Putin também estiver presente, disse um assessor do líder nesta terça (13) -cenário que o Kremlin não confirma.

“O presidente Zelenski não se reunirá com nenhum outro representante russo em Istambul, exceto Putin”, disse o conselheiro presidencial ucraniano Milkhailo Podoliak à agência de notícias Reuters. Um cessar-fogo antes do possível encontro também segue sendo uma condição, segundo autoridades do país.

“Nossa posição é muito firme”, disse o chefe de gabinete de Zelenski, Andri Iermakem, em Copenhague.

Um encontro presencial entre os dois seria o primeiro desde desde dezembro de 2019, mais de dois anos antes de Putin resolver invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022, e desencadear o conflito mais mortal na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Moscou, no entanto, não confirmou a presença de Putin na Turquia. “O lado russo continua a se preparar para as negociações”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao ser questionado por jornalistas sobre a exigência de Zelenski. “Não vamos comentar mais por enquanto.”

Ambos tentam pintar o adversário como um sabotador dos esforços para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Crítico da ajuda militar americana a Kiev e admirador de Putin, o republicano assumiu a Casa Branca em janeiro com a promessa de acabar com o conflito em 24 horas -o que previsivelmente não ocorreu.

Mesmo assim, Trump seguiu pressionando as duas nações -o republicano ameaça abandonar os esforços para intermediar um acordo caso não haja sinais de progresso em breve. Além disso, demonstrou interesse em aparecer na foto da possível reunião que negociou a paz na Ucrânia ao se oferecer para participar presencialmente das conversas nesta segunda (12), véspera de sua viagem ao Oriente Médio.

Não faltam impasses para que o encontro ocorra, no entanto. Putin sugeriu a reunião no domingo (11), após ignorar uma proposta da Ucrânia, apoiada por seus aliados europeus, de um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

Nesta segunda, os ataques russos ocorriam na mesma intensidade que qualquer outro dia do conflito, segundo autoridades ucranianas. Já nesta terça, a Força Aérea da Ucrânia disse ter destruído todos os dez drones lançados pela Rússia durante a noite -o menor número de drones lançados pela Rússia em um ataque noturno em pelo várias semanas, de acordo com cálculos da Reuters.