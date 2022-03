Zelenski acusa Rússia de usar munições de fósforo branco, que causam queimaduras severas, na Ucrânia

Entre outras medidas anunciadas, a Otan se comprometeu com o envio de equipamento para proteger a Ucrânia contra ameaças químicas

Durante seu discurso para a Otan (aliança militar ocidental) nesta quinta-feira (24), o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, acusou a Rússia de usar bombas de fósforo branco nos ataques ao território ucraniano.

“Nesta manhã houve [ataques com] bombas de fósforo, e novamente morreram adultos e crianças”, disse Zelenski, sem especificar onde teria sido o bombardeio e qual o número de vítimas civis.

Autoridades do país já haviam dito que Moscou tem empregado esse tipo de munição, que não é proibido por tratados internacionais, ainda que condenado por organizações de direitos humanos.

Similares a armas incendiárias -estas sim proibidas em áreas com civis-, munições de fósforo branco causam graves ferimentos, uma vez que a substância é solúvel em gordura e, assim, queima profundamente a carne humana.

Caso fragmentos entrem na corrente sanguínea, pode haver falência múltipla de órgãos, e feridas já cobertas também podem reabrir quando os curativos são retirados e o local fica exposto ao oxigênio.

Uma vez que foi projetada para criar uma cortina de fumaça, e não para ser usada contra civis, a munição fica de fora do tratado internacional que proíbe o uso de armas incendiárias em locais com civis.

Organizações como a Human Rights Watch pedem que o documento seja revisto.

Entre outras medidas anunciadas, a Otan se comprometeu com o envio de equipamento para proteger a Ucrânia contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares.