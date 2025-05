Wall Street fecha sem tendência definida, à espera de reunião EUA-China sobre tarifas

A Bolsa de Valores de Nova York fechou sem tendência definida e perto do equilíbrio nesta sexta-feira (9), nervosa à espera da reunião entre Estados Unidos e China neste fim de semana sobre tarifas no âmbito da guerra comercial iniciada por Washington.

O índice principal de Wall Street, o Dow Jones Industrial, caiu 0,29%, enquanto o Nasdaq, de base tecnológica, fechou estável, e o índice ampliado S&P 500 terminou com leve baixa de 0,07%.

“O mercado teve um dia bastante tranquilo e sem novidades”, resumiram os analistas do site especializado Briefing.com em nota.

“Os investidores esperam com impaciência um acontecimento durante o fim de semana que provavelmente movimente o mercado”, explicaram.

O mercado local ficará atento à reunião entre o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, em Genebra, no sábado e no domingo, com a questão das tarifas aduaneiras como pano de fundo.

Os Estados Unidos impuseram em sequência uma série de sobretaxas aos produtos procedentes da China que, no total, somam 145%, além das tarifas já existentes.

Pequim respondeu com a imposição de tarifas de 125% aos produtos americanos.

Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu estender a mão a Pequim nesta sexta, ao sugerir que poderia reduzir esses encargos punitivos para 80%.

“Os investidores esperam um bom resultado, mas não querem correr nenhum risco na medida em que se aproxima o fim de semana”, declarou à AFP Jack Albin, da Cresset.

© Agence France-Presse