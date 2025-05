Wall Street fecha levemente em alta e tenta ignorar rebaixamento da nota de crédito dos EUA

Um trader trabalha no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na abertura do pregão na cidade de Nova York, em 7 de abril de 2025. As ações de Wall Street abriram em forte queda na segunda-feira, juntando-se a uma liquidação global devido a preocupações de que uma guerra comercial induzida pelas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, desencadeará uma desaceleração econômica global. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)