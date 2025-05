Wall Street faz uma pausa após entusiasmo por desescalada na guerra comercial

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quarta-feira (14) sem tendência definida para recuperar o fôlego após o entusiasmo suscitado pela flexibilização da disputa comercial entre Estados Unidos e China, e na ausência de qualquer novo dado catalisador.

Nesse sentido, o índice principal de Wall Street, o Dow Jones Industrial, caiu 0,21%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,72% e o ampliado S&P 500 avançou 0,10%.

O mercado americano teve “um dia tranquilo depois da alta do dia anterior”, assinalou à AFP Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities.

Nas sessões de segunda e terça-feira, os investidores mostraram-se especialmente entusiasmados com a pausa de 90 dias anunciada por China e Estados Unidos sobre a aplicação da maior parte de suas elevadas tarifas, uma trégua na guerra comercial que provocou perturbações nas cadeias de suprimentos e nos mercados mundiais.

Mas, “sem nenhuma novidade macroeconômica” nem “na frente comercial”, os atores do mercado decidiram “fazer um descanso” nesta quarta-feira à espera de um novo dado econômico catalisador, explicou Cardillo.

Segundo o analista, esses novos dados poderiam consistir, por exemplo, nas vendas no varejo, um elemento “chave” que será divulgado nesta quinta e que proporcionará ao mercado informação sobre o consumo das famílias americanas.

Wall Street também espera a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) no mesmo dia e, depois, no fim do mês, do índice PCE, o indicador de inflação de referência para o Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

© Agence France-Presse