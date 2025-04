Wall Street encerra em alta uma semana agitada pela guerra tarifária

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (11), encerrando uma semana marcada pelo grande nervosismo dos investidores com as constantes idas e vindas do presidente americano, Donald Trump, em sua ofensiva comercial.

O índice Dow Jones subiu 1,56%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,06% e o índice ampliado S&P 500 teve alta de 1,81%.

“O mercado está se repondo e recuperando suas perdas” do começo de abril, disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Durante a semana, os índices de referência do mercado americano registraram forte alta.

O Nasdaq subiu mais de 7%, embora se mantenha muito abaixo do repique que demonstrava antes de 2 de abril.

O mês começou com o anúncio de Trump de impor uma série de tarifas à maioria dos produtos de parceiros comerciais dos Estados Unidos.

“‘Montanha russa’ não é um termo técnico, mas talvez seja o melhor adjetivo para descrever a ação do preço nos mercados de valores esta semana”, disse Adam Turnquist, da LPL Financial.

Para Kourkafas, esse vaivém de Washington, que manteve tarifas alfandegárias vigentes e outras pausadas, é um comportamento que os investidores estão assimilando. Após ter atingido o fundo do poço, Wall Street agora busca um novo impulso.

O índice de volatilidade Vix, apelidado de índice do medo, recuou nesta sexta-feira em relação a alguns dias atrás.

O capítulo mais recente da guerra aberta entre Washington e Pequim, que resultou em um aumento das tarifas chinesas sobre os produtos americanos de até 125%, não fez cócegas na bolsa nova-iorquina.

Os atores do mercado “esperam que passemos da fase de escalada para a de negociação e, com sorte, para a desescalada”, acrescentou Kourkafas.

© Agence France-Presse