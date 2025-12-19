Menu
Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 0,5% em novembro ante outubro

Redação Jornal de Brasília

19/12/2025 12h39

Bandeira dos EUA

Foto: Reprodução/X

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 0,5% em novembro ante outubro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,13 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta sexta-feira, 19.

O resultado ficou aquém da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam uma alta de 0,7%.

Os analistas consultados pela FactSet previam um ritmo anual ajustado de 4,130 milhões, em linha do que foi atingido.

Estadão Conteúdo.

