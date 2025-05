Veja como guardar chats do Skype, que sai do ar nesta segunda após popularizar ligações online há 21 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Encerrou o seu serviço, nesta segunda-feira (5), o Skype, aplicativo pioneiro das chamadas online, depois de quase 22 anos de funcionamento.

De origem sueca, o Skype ficou popular ao proporcionar ligações online sem cobrar as então dispendiosas tarifas interurbanas, mas se tornou anacrônico à medida que surgiram novas opções de comunicação pessoal nos smartphones, a exemplo do WhatsApp e do Telegram.

De acordo com a Microsoft, que comprou o Skype por um valor recorde em 2011 de US$ 8,5 bilhões (R$ 48 bilhões), os usuários do serviço de chamadas poderão migrar para a versão gratuita do Teams, “que oferece muitos dos mesmos recursos principais e muito mais”.

Os contatos e conversas serão transferidos para o Teams, desde que o usuário siga as medidas indicadas em uma notificação exibida no aplicativo do Skype. Também é possível exportar todas as conversas e contatos fazendo uma solicitação neste link. Os dados ficam disponíveis até janeiro de 2026.

A Microsoft tentou resistir à derrocada do Skype na comunicação pessoal adaptando a marca para o ambiente de trabalho, mas perdeu a concorrência para o Slack, hoje de propriedade da Salesforce.

A fabricante do Windows, então, decidiu começar do zero com o desenvolvimento do Teams, um serviço de comunicação por bate-papo, voz e vídeo para espaços corporativos integrado ao pacote Office.

Segundo dados da companhia, havia mais de 300 milhões de usuários mensais do Skype em 2016, mas o número de usuários diários caiu para 36 milhões em 2023. Nesse ano, o Teams, em comparação, concentrava 320 milhões de usuários mensais.

Fundado em 2003 por empreendedores nórdicos, o Skype ainda pertenceu antes ao eBay e estava nas mãos de um consórcio liderado por um fundo privado quando o ex-CEO da Microsoft Steve Ballmer fez a oferta de compra.

A cifra era incomum para a época: os US$ 8,5 bilhões representavam um prêmio de 40% sobre o preço de mercado avaliado para o Skype. O acordo de maio de 2011 foi, na época, a maior aquisição da Microsoft que tentava se estabelecer no mercado de telefonia móvel com a compra da Nokia e a aposta no Windows Phone.

O resultado frustrou as expectativas de Ballmer, uma vez que estreantes no mercado como Telegram, Snapchat, WeChat e WhatsApp resolveram problemas que o Skype não conseguiu.

Sem sucesso na comunicação pessoal, o app de chamadas acabou como parte do pacote Office, oferecendo ferramentas corporativas além do serviço de chamadas.

Quando o Slack chegou ao mercado, os usuários do Skype reclamavam que elementos-chave para o uso começaram a se deteriorar -havia instabilidade na linha, com chamadas perdidas ou fantasmas e falhas na sincronização de informações entre computador e smartphone.

A empresa trabalhou para melhorar a confiabilidade do serviço, mas perdeu mais usuários após seguidas mudanças no design do programa. A mais lembrada dessas transformações foi uma tentativa de reformular o Skype à imagem do Snapchat.

“Estou na Microsoft há mais de 30 anos, e existem muitos softwares que fizemos que foram valiosos em seu tempo e depois se tornaram base para os próximos passos”, disse, no anúncio de encerramento do Skype, Jeff Teper, presidente da Microsoft responsável pelas ferramentas de comunicação e colaboração.

O encerramento do Skype, de acordo com Teper, tem o objetivo de voltar esforços ao desenvolvimento de novos recursos para o Teams, incluindo ferramentas de inteligência artificial. A empresa trabalha para acrescentar IA em seu kit de ferramentas computacionais, enquanto corta gastos em serviços secundários.

O Skype protagonizou uma das primeiras demonstrações de IA da Microsoft em 2014: um tradutor em tempo real. O CEO Satya Nadella incentivou os pesquisadores a levar o produto ao mercado o mais rápido possível e o anunciou como “mágico” na ocasião.

Os funcionários dedicados a Skype serão realocados para outras áreas da big tech.

VEJA COMO EXPORTAR CONTATOS E CONVERSAS DO SKYPE

Usuários do Skype podem exportar todas as conversas e contatos com uma solicitação neste link (https://go.skype.com/export). A pessoa deve se logar com a conta Microsoft que mantém acesso ao Skype.

Quando o material estiver preparado, a Microsoft disponibilizará um link para download dos arquivos.

A pasta estará no formato “.tar”, suportado apenas em sistemas operacionais da Apple.

Para abri-lo no Windows é necessário seguir estes passos:

– Pressione as teclas Windows + R no teclado para abrir a janela “Executar”

– No campo “Abrir”, digite cmd e clique em OK

– Use o comando “mudar diretório” (CD) para navegar até a pasta onde está o arquivo

– Para arquivos na pasta Downloads, por exemplo, digite CD Downloads e pressione Enter

– Depois, digite “tar -xvf NOME_DO_ARQUIVO_export.tar”, substituindo NOME_DO_ARQUIVO pelo nome real do seu arquivo e pressione Enter

– Após a conclusão do comando, você encontrará o arquivo extraído chamado messages.json no diretório atual, que pode ser aberto com um editor de planilhas