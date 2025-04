Vaticano sela aposentos de Francisco no Palácio Apostólico e na Casa Santa Marta

PAOLA FERREIRA ROSA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Vaticano selou nesta segunda-feira (21) as portas dos aposentos do papa Francisco no Palácio Apostólico e na Casa Santa Marta, onde o pontífice morava. O rito foi presidido pelo camerlengo, o cardeal Kevin Farrell, e as imagens foram divulgadas pela própria instituição.

“Hoje foram colocados os selos no apartamento papal do terceiro andar do Palácio Apostólico e, esta noite, também no apartamento do segundo andar da Casa Santa Marta, onde o Pontífice residia”, diz comunicado publicado pela Vatican News, agência de notícias da Santa Sé.

Segundo o rito, a Sé vacante é decretada quando um papa morre, e seus aposentos são selados. O acesso aos locais fica vetado até a conclusão do Conclave, com a eleição de um novo pontífice.

Momentos antes, Farrel fez a leitura da constatação da morte do papa Francisco em uma cerimônia na capela da Casa de Santa Marta.

Desde o início do pontificado, Francisco recusou morar no apartamento oficial para viver de forma modesta na Casa Santa Marta -hospedaria ao lado da Basílica de São Pedro que recebe membros do clero quando visitam Roma. Tradicionalmente, o papa reside no Palácio Apostólico, onde ficam seus apartamentos particulares e escritório.