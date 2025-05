Vance e Zelenski estarão na missa de início do papado de Leão 14; segurança é reforçada

ANDRÉ FOTENELLE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Delegações de 144 países e de diversas organizações internacionais estarão presentes à missa de início do papado de Leão 14 neste domingo (18), informou o Vaticano. As delegações dos dois países cujas nacionalidades o papa possui -Estados Unidos e Peru- terão posição de destaque na cerimônia. O Peru estará representado pela presidente, Dina Boluarte, e os EUA pelo vice-presidente, J. D. Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

A imprensa italiana especulou uma reunião bilateral entre papa e Vance, mas ainda não há confirmação oficial. Assistirão à missa, segundo a Santa Sé, pelo menos 52 chefes de Estado ou de governo, entre eles os presidentes Sergio Mattarella (Itália), Gustavo Petro (Colômbia), Daniel Noboa (Equador), Isaac Herzog (Israel), Santiago Peña (Paraguai), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), Andrzej Duda (Polônia) e Volodimir Zelenski (Ucrânia); os primeiros-ministros Giorgia Meloni (Itália), Friedrich Merz (Alemanha), Anthony Albanese (Austrália), Mark Carney (Canadá) e François Bayrou (França); e os reis Felipe 6º (Espanha), Albert 2º (Mônaco) e Philippe (Bélgica).

Entre outras autoridades presentes estarão o príncipe Edward, da Inglaterra, irmão mais novo do rei Charles 3º; e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

O Brasil será representado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Zelenski já esteve no Vaticano no fim de abril, para a missa de corpo presente do papa Francisco. Naquela ocasião, encontrou-se com o presidente dos EUA, Donald Trump.

A chegada da comitiva dos Estados Unidos parou o trânsito nas ruas do centro de Roma. Um forte esquema de segurança acompanhou o comboio de 15 veículos, que inclui os jornalistas americanos responsáveis por cobrir os deslocamentos de J. D. Vance.