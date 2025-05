Uruguai faz cortejo pelas ruas de Montevidéu para se despedir de Mujica, que deve ser cremado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O velório do ex-presidente do Uruguai José Mujica está previsto para começar às 10h desta quarta-feira (14), com um cortejo fúnebre que levará seu corpo até o Salão dos Passos Perdidos, no Palácio Legislativo, em Montevidéu, onde será velado por ao menos 24 horas.

Mujica morreu na terça-feira (13), aos 89 anos, em decorrência de um câncer no esôfago e no fígado. Em razão da morte, o governo uruguaio decretou luto nacional por três dias -quarta, quinta e sexta-feira.

Segundo o jornal uruguaio El Observador, o cortejo partiria às 10h da Torre Executiva, sede do governo uruguaio.

O trajeto incluiria a avenida 18 de Julho e passagens por locais simbólicos da trajetória política de Mujica, como a sede do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros (rua Tristán Narvaja), do Movimento de

Participação Popular (rua Mercedes) e da Frente Ampla, coalizão de esquerda pela qual foi eleito presidente (rua Colônia). A chegada ao Palácio Legislativo está prevista para as 12h.

De acordo com a diretora de Protocolo do Parlamento, Andrea Barreto, a entrada do público para a despedida estaria autorizada a partir das 15h, pela avenida do Libertador, segundo o diário.

Não haveria limite de tempo estipulado, e o velório seguiria com as portas abertas durante a madrugada.

A cerimônia terminaria quando a família decidisse realizar uma despedida mais reservada.

Ansrea Barreto indicou que o pedido feito pela mulher de Mujica, Lucía Topolansky, foi que “os uruguaios que quisessem se aproximar para se despedir pudessem fazê-lo, com a melhor comodidade, e nisso estamos trabalhando”.

Após o velório, o corpo de Mujica deverá ser cremado. Ele pediu para que suas cinzas fossem jogadas ao lado de sua cachorrinha Manuela, enterrada na chácara onde ele vivia, nos arredores de Montevidéu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está voltando de viagem à China, afirmou que comparecerá ao funeral. Sua ida a a Montevidéu deve ocorrer nesta quinta (15).