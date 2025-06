UE deve fortalecer segurança econômica sem abandonar livre comércio, diz comissário

São Paulo, 06 – O comissário de Comércio da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, defendeu na quinta-feira, 5, uma postura firme frente aos desafios do comércio global, ressaltando a importância de fortalecer a segurança econômica do bloco sem abandonar o princípio do comércio livre e justo. Em discurso de abertura no Fórum de Segurança Econômica de Bruxelas, Sefcovic afirmou que o mundo vive uma mudança de paradigma, com cadeias de suprimento cada vez mais complexas e tensões geopolíticas impactando diretamente a economia global.

Segundo ele, a UE não deve se isolar nem ser ingênua, mas reforçar sua resiliência frente a práticas como o excesso de capacidade industrial, subsídios, barreiras ao acesso a mercados e restrições à exportação de minerais críticos.

Sefcovic destacou a importância de uma reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC), defendeu a modernização da União Aduaneira da UE e afirmou que o bloco está avançando em relação a novas tecnologias, como inteligência artificial, semicondutores avançados, tecnologias quânticas e biotecnologia.

O comissário europeu também disse que a “ascensão impressionante da China” não pode ocorrer às custas da UE, pedindo equilíbrio nas relações bilaterais e respeito às regras do comércio internacional.

Em relação aos Estados Unidos, ele disse que os diálogos comerciais seguem em andamento e em tom construtivo, apesar das abordagens diferentes entre as duas potências ocidentais.

Por fim, Sefcovic afirmou que a segurança econômica se tornou uma missão crítica para a UE e que o bloco precisa liderar com foco, alinhamento e agilidade. “Este é o momento da Europa”, concluiu, pregando a união dos países-membros na construção de um sistema aberto, confiável e resiliente.

