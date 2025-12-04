UE abre investigação antitruste sobre política da Meta de acesso de provedor de IA ao WhatsApp

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), abriu uma investigação formal antitruste para avaliar se a nova política da Meta sobre o acesso de provedores de inteligência artificial (IA) ao WhatsApp pode violar as regras de concorrência do bloco, de acordo com nota oficial divulgada nesta quinta-feira.

A nova política da Meta foi anunciada em outubro deste ano e proíbe os provedores de IA de usar uma ferramenta “que permite que empresas se comuniquem com clientes via WhatsApp, a ‘Solução de Negócios do WhatsApp’, quando a IA é o serviço principal oferecido”. Segundo o texto, a preocupação da Comissão está na possibilidade de impedir que provedores de IA de terceiros ofereçam seus serviços através do WhatsApp na Área Econômica Europeia (EEA).

“Como resultado da nova política, provedores de IA concorrentes podem ser impedidos de alcançar seus clientes através do WhatsApp. Por outro lado, o próprio serviço de IA da Meta, ‘Meta AI’, permaneceria acessível aos usuários na plataforma”, pondera

A UE informa que a investigação formal cobrirá toda a extensão da EEA, exceto a Itália, para evitar uma “sobreposição” com os procedimentos já em andamento da Autoridade de Concorrência Italiana para a possível imposição de medidas provisórias em relação à conduta da Meta.

Estadão Conteúdo.