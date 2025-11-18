Menu
Ucrânia sofre novos ataques russos com pelo menos 32 feridos em Kharkiv

Os ataques russos nas duas noites anteriores contra essa região ucraniana deixaram ao menos quatro mortos, incluindo uma adolescente de 17 anos.

Redação Jornal de Brasília

18/11/2025 23h05

Foto por ROMAN PILIPEY / AFP

Novos ataques russos com drones deixaram pelo menos 32 feridos em Kharkiv, anunciou na manhã desta quarta-feira (19, data local) o governador dessa região administrativa do leste ucraniano.

Os ataques russos nas duas noites anteriores contra essa região ucraniana deixaram ao menos quatro mortos, incluindo uma adolescente de 17 anos.

O governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, indicou que pelo menos 32 pessoas ficaram feridas no ataque noturno à sua região, incluindo duas crianças.

“Uma menina de nove anos foi ferida no ataque inimigo contra Kharkiv. Os médicos estão oferecendo toda a assistência necessária à menina”, escreveu Syniehubov no Telegram.

“A menina teve uma reação aguda ao estresse”, acrescentou.

Os distritos urbanos de Slobidskyi e Osnovianskyi foram atingidos por 11 drones, o que provocou incêndios em um edifício de nove andares e garagens, indicou.

A imprensa estatal registrou quatro incêndios nesses bairros, citando o porta-voz dos serviços regionais de emergência, Yevhen Vasilenko.

Socorristas e policiais evacuaram 48 pessoas, incluindo três crianças, da entrada de um edifício, segundo Vasilenko.

O ataque acontece enquanto o presidente ucraniano Volodimir Zelensky realiza um giro pela Europa para buscar apoio a suas forças armadas.

Nos últimos meses, a Rússia vem intensificando seus ataques diários com drones e mísseis contra a infraestrutura energética da Ucrânia.

