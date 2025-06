Trump vai enviar 700 fuzileiros navais a Los Angeles contra protestos

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

O governo de Donald Trump vai enviar 700 fuzileiros navais a Los Angeles para ajudar a conter os protestos pró-imigração que ocorrem na cidade desde o final de semana.



“A ativação dos fuzileiros navais tem como objetivo fornecer à Força-Tarefa 51 números adequados de forças para proporcionar cobertura contínua da área em apoio à agência federal líder”, afirmou o Comando do Norte dos EUA num comunicado.



A informação havia sido antecipada pela agência Reuters.



No domingo, Trump havia ordenado envio de 2.000 agentes da Guarda Nacional para o local. Esta força militar de reserva é usada em situações como desastres naturais, mas raramente em distúrbios civis.



Nesta segunda, o presidente americano voltou a pedir reforço em sua rede social, a Truth Social. “Parece que as coisas realmente estão ruins em L.A. Enviem as tropas!”, escreveu o presidente. “Prendam as pessoas encapuzadas, agora.”