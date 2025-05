Trump quer investigação de celebridades que apoiaram Kamala Harris

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira (19) “uma grande investigação” sobre Beyoncé, Bruce Springsteen e outras celebridades que acusa de terem cobrado milhões de dólares para apoiar sua adversária democrata nas eleições de 2024, Kamala Harris.

Trump denunciou que a cantora Beyoncé recebeu uma quantia milionária para participar de um comício de Kamala em outubro. “Pagaram US$ 11 milhões [R$ 62 milhões] a Beyoncé para subir em um palco, apoiar rapidamente Kamala e se retirar, sob vaias, por não ter cantado nenhuma música”, criticou o magnata, que foi desmentido pela equipe da democrata.

Trump anunciou que pretende “pedir uma grande investigação” sobre o assunto. “Não é permitido aos candidatos pagar por apoios, que foi o que Kamala fez, sob o pretexto de pagar por entretenimento”, ressaltou o republicano, para quem a democrata tentou “inflar artificialmente” seu público.

Kamala buscou aproveitar a influência de celebridades como Beyoncé, Springsteen e Oprah Winfrey. Essa última defendeu o pagamento de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) à sua produtora pela equipe de campanha da democrata para cobrir as despesas relacionadas com um comício realizado setembro.

Trump acusou nesta segunda-feira Kamala de ter pago Springsteen para participar de um evento de campanha na Geórgia semanas antes das eleições. “Quanto Kamala Harris pagou a Bruce Springsteen por sua atuação fraca durante a campanha para a Presidência? Por que ele aceitou esse dinheiro, se é tão fã dela?”, questionou o republicano.

Trump, que venceu com folga as eleições de 2024, recebeu um apoio fraco da indústria do entretenimento em geral, mas recorreu a influenciadores, como Joe Rogan, um dos principais podcasters do mundo.

