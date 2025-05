Trump pressiona republicanos para aprovação de seu “grande” projeto orçamentário

O presidente americano, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (20) aos legisladores republicanos no Congresso que apoiem seu “grande e bonito projeto de lei” orçamentário, que cumpriria algumas de suas promessas-chave, mas que corre o risco de aumentar significativamente o déficit fiscal do país.

As profundas divisões dentro do Partido Republicano, que detém maioria no Congresso, frearam o avanço do projeto tão defendido por Trump. Primeiramente, ele tenta obter a prorrogação das isenções fiscais aplicadas desde seu primeiro mandato (2017-2021), que expiram no final deste ano.

Para compensar essa isenção custosa, o projeto de lei exige cortes significativos no gasto federal, especialmente no programa Medicaid, o seguro de saúde ampliado e público instaurado pelo governo do democrata Barack Obama (2009-2017), do qual mais de 70 milhões de americanos de baixa renda dependem.

Espera-se que o gasto federal com o programa público seja reduzido em mais de 700 bilhões de dólares (R$ 3,9 trilhões) durante a próxima década, o que ameaça deixar 7,6 milhões de americanos sem seguro de saúde em 2034, segundo a análise de uma comissão parlamentar sem vínculos partidários.

A comissão independente prevê que a extensão das “isenções fiscais de Trump”, junto com outras medidas fiscais, aumentem o déficit federal em mais de 4,8 trilhões de dólares (R$ 27 trilhões) durante a próxima década.

Na ala moderada do Partido Republicano existe uma preocupação de que os cortes significativos no Medicaid gerem um desgaste eleitoral muito alto antes das eleições de meio do mandato em novembro de 2026.

Para parte do setor conservador, que exige a redução do déficit, esses cortes não são suficientes.

“Não houve gritos, acho que foi um encontro cheio de carinho”, disse Trump aos jornalista depois das conversas a portas fechadas junto com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson.

“Vamos ter uma grande vitória”, afirmou sobre a votação prevista para o fim desta semana. Os observadores esperam uma disputa acirrada.

Trump defende que, sem seu projeto de lei, os Estados Unidos terão de lidar com enormes aumentos de impostos.

“Nada é fácil no Congresso, especialmente quando há margens estreitas, mas vamos conseguir entregar” esse projeto, afirmou Johnson.

