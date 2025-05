Trump oferece proteção antimísseis em troca de anexação do Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (27) que o Canadá terá que pagar US$ 61 bilhões para ser incluído no proposto sistema de defesa antimísseis chamado Domo Dourado. Segundo o americano, no entanto, se aceitar se tornar o 51º estado, o vizinho ao norte pode ser protegido de graça.

Em uma publicação na Truth Social, Trump afirmou: “Disse ao Canadá, que quer muito fazer parte do nosso fabuloso Sistema do Domo Dourado, que isso custará US$ 61 bilhões se continuarem sendo uma nação separada, porém desigual, mas custará ZERO DÓLARES se se tornarem nosso querido 51º estado.”

“Eles estão considerando a oferta!”, acrescentou Trump, a despeito das reiteradas negativas de Ottawa acerca da proposta de anexação pelos EUA.

Desde o início de seu segundo mandato, o presidente dos EUA vem manifestando o desejo de anexar o Canadá. Durante a primeira reunião com o premiê canadense, Mark Carney, no Salão Oval, Trump comentou que o mapa “ficaria muito bonito” caso os dois países se unissem. Segundo ele, os canadenses teriam uma redução nos impostos e “seria um casamento maravilhoso”. “Mas precisamos de dois para dançar tango”, acrescentou.

Em resposta, o primeiro-ministro canadense rechaçou a ideia: “O Canadá não está à venda. Nunca estará à venda”, afirmou, reforçando a posição do país.

Na semana passada, Trump anunciou detalhes sobre o sistema de defesa contra mísseis Domo Dourado, uma criticada iniciativa que, segundo o governo, custará o equivalente a R$ 1 trilhão e estará funcionando ao fim do seu mandato, em 2029 -caso seja aprovada pelo Congresso.