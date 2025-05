Trump manda reabrir Alcatraz, a prisão das fugas impossíveis

Washington, 05 – O presidente dos EUA, Donald Trump, instruiu seu governo a reabrir e expandir a notória prisão de Alcatraz, fechada em 1963 e hoje um ponto turístico na cidade de São Francisco, na Califórnia.

Não ficou claro como seu plano poderia ser colocado em prática, dado que qualquer projeto desse tipo seria extraordinariamente caro e o governo planeja cortar bilhões de dólares do orçamento do Departamento de Justiça.

“Quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem prejudicar”, disse Trump, em uma publicação na plataforma Truth Social.

A ordem foi emitida no momento em que Trump enfrenta conflitos com os tribunais por tentar enviar imigrantes acusados de serem membros de gangues para uma prisão em El Salvador, sem o devido processo legal. Trump também já sinalizou que poderia enviar criminosos americanos para outros países.

No início do mandato, o presidente ordenou a abertura de um centro de detenção na Baía de Guantánamo, em Cuba, para abrigar até 30 mil detentos a quem ele se refere como os “piores criminosos estrangeiros”. No entanto, menos de 500 imigrantes foram enviados para o centro de detenção, que ficou famoso por receber terroristas islâmicos.

Fuga impossível

Alcatraz fechou as portas em 1963 devido aos altos custos operacionais, após apenas 29 anos de funcionamento, de acordo com o Departamento de Prisões dos EUA. De combustível à comida, tudo precisava ser levado de barco.

Localizada a 2 quilômetros da costa de São Francisco e com apenas 336 prisioneiros, a prisão abrigou vários criminosos notórios, incluindo o chefe da máfia da época da Lei Seca, Al Capone.

O local foi palco de muitas tentativas de fuga dos presos – 36 homens tentaram 14 fugas diferentes da prisão, segundo o FBI. Quase todos foram capturados ou não sobreviveram à tentativa. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Estadão Conteúdo