Trump diz que Los Angeles está sendo invadida por ‘inimigo estrangeiro’

O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (10) que a cidade de Los Angeles está sendo invadida por um “inimigo estrangeiro”, ao se referir aos confrontos entre as forças de segurança e manifestantes que protestam contra as operações anti-imigração do governo federal.

“Não permitiremos que uma cidade americana seja invadida e conquistada por um inimigo estrangeiro”, declarou Trump às tropas na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte (sudeste).

“O que estão presenciando na Califórnia é um ataque total à paz, ordem pública e soberania nacional, realizado por manifestantes portando bandeiras estrangeiras com o objetivo de continuar uma invasão estrangeira a nosso país”, acrescentou o presidente, que ordenou o envio de milhares de soldados a Los Angeles.

© Agence France-Presse