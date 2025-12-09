Trump diz que já tem “boa ideia” de quem será presidente do Fed, mas realizará mais entrevistas

São Paulo, 09 – O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 09, que já tem uma “boa ideia” de quem ele quer para presidir o Federal Reserve (Fed) em 2026, mas confirmou que sua administração realizará mais algumas entrevistas para o cargo.

“Estarei me reunindo com algumas pessoas para o cargo de presidente do Fed”, disse ele a repórteres a bordo do Air Force One.

Mais cedo, o Financial Times informou que Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, se encontrarão com o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, nesta quarta-feira, 10. Outros dois candidatos serão selecionados da lista de finalistas, que inclui os diretores do Fed Christopher Waller e Michelle Bowman e Rick Rieder, da BlackRock.

Estadão Conteúdo