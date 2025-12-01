Trump diz que há ‘boas chances’ de um acordo entre Ucrânia e Rússia após negociações na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (30) que há “boas chances” de um acordo entre Rússia e Ucrânia após as conversas entre delegados americanos e ucranianos na Flórida, mas advertiu que o escândalo de corrupção que abala Kiev “não ajuda”.
“A Ucrânia tem alguns probleminhas complexos”, declarou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, referindo-se a uma investigação por corrupção que obrigou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a demitir seu chefe de gabinete e principal negociador.
“Mas acredito que há boas chances de que possamos chegar a um acordo”, acrescentou o presidente americano, que recentemente apresentou um plano de paz que alguns governos europeus consideram muito favorável a Moscou.
