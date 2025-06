Trump diz que encontro de representantes comerciais EUA-China será realizado dia 9 em Londres

“Tenho o prazer de anunciar que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comério dos EUA, Jamieson Greer, se reunirão com representantes da China no contexto do acordo comercial”, escreveu o republicano na Truth Social