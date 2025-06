Trump assina decretos para testar carros voadores e impulsionar liderança dos EUA na aviação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou três ordens executivas que, entre outras medidas, lançam um programa piloto para testar os chamados “carros voadores” no país, informou a Casa Branca. Os veículos, classificados como eVTOLs (aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical), serão avaliados para uso em emergências médicas, táxis aéreos, transporte de carga e logística militar.

As ordens também visam deslanchar o potencial tecnológico de drones e aviões supersônicos, setores que estariam travados por décadas de “gargalos regulatórios”, segundo a Casa Branca.

“Com as ordens executivas de hoje, o governo Trump está dando aos inovadores americanos maior capacidade de testar, desenvolver e comercializar essas aeronaves de ponta que vão transformar a aviação”, afirmou Michael Kratsios, diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca.

O governo americano diz que as novas diretrizes facilitarão o uso rotineiro de drones além da linha de visão, o que permitirá aplicações como inspeções de infraestrutura, resposta a emergências e entregas de carga e insumos médicos a longa distância.

Outro foco das ordens é a segurança nacional. Elas incluem medidas contra “ameaças crescentes do uso criminoso, terrorista e estrangeiro de drones no espaço aéreo dos EUA”, com o objetivo de fortalecer fronteiras e garantir “a detecção e identificação em tempo real” de aeronaves não tripuladas.

