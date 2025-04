Trump assina decreto sobre pressão de água e diz que leva 15 minutos para molhar ‘lindos cabelos’

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS)

No mesmo dia de um novo capítulo da guerra comercial contra o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (9) um decreto com a justificativa de tentar ampliar a pressão da água nos chuveiros do país.

O republicano usou o próprio exemplo como justificativa para a ordem executiva.

“Eu gosto de tomar um bom banho para cuidar do meu lindo cabelo”, afirmou. “Você tem que ficar debaixo do chuveiro por 15 minutos até que ele fique molhado. Só gotejos, gotejos e gotejos, é ridículo”, disse, em entrevista no Salão Oval da Casa Branca.

O decreto, batizado informalmente de “Make American Showers Great Again” (Faça os chuveiros americanos grandes de novo) busca reverter critérios para fluxo de água definidos por Joe Biden.

O antecessor de Trump limitou a quantidade de água por minuto permitida nos chuveiros e outros equipamentos que usem água nas casas, com o intuito de evitar desperdício e reduzir as contas de energia.

O presidente americano, porém, classificou a medida de Biden -adotada inicialmente por Barack Obama de “guerra contra” os chuveiros. No primeiro mandato, Trump já havia revisto a decisão de Obama, mas seu ato foi revertido por Biden.

“O excesso de regulamentação sufoca a economia americana e restringe a liberdade pessoal. Um exemplo pequeno, mas significativo, é a guerra de Obama-Biden contra os chuveiros”, diz o decreto assinado por Trump nesta quarta.

O documento determina que o Departamento de Energia reverta os padrões de eficiência hídrica que limitam a quantidade de água por minuto tanto em chuveiros, como em pias, e máquinas de lavar louça, por exemplo.

O decreto ainda prevê a revisão do significado de chuveiro nas regulamentações americanas. “Duas vezes nos últimos 12 anos, essas administrações promulgaram regulamentos de milhares de palavras definindo a palavra ‘chuveiro'”, diz o documento. “Na medida em que qualquer definição seja necessária para este item comum, o Dicionário Oxford de Inglês define ‘chuveiro’ em uma frase curta”, continua o decreto.

Trump afirmou que ficará a critério do consumidor a compra do equipamento de baixa ou maior pressão.

Segundo jornais americanos, há uma preocupação de que a medida possa elevar o valor das contas de energia da população.