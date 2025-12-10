Trump alerta Petro: ‘É melhor ficar esperto, ou será o próximo’

O presidente Gustavo Petro “vai se meter em grandes problemas se não ficar esperto”, declarou nesta quarta-feira (10) o presidente americano, Donald Trump, sobre seu par colombiano, que critica a política de Washington para a América Latina.

“É melhor ele ficar esperto, ou será o próximo. Espero que ele esteja ouvindo”, disse Trump, ao ser questionado pela imprensa. Indagado sobre se estaria disposto a telefonar para ele, como já fez com o líder venezuelano, Nicolás Maduro, Trump respondeu: “Não pensei muito nisso”.

“A Colômbia está produzindo um monte de drogas. Eles têm fábricas onde produzem cocaína”, apontou o presidente republicano.

Engajado em uma ofensiva militar direta e sem precedentes no Caribe e no Pacífico contra os cartéis de drogas, Trump afirmou várias vezes, desde o primeiro ataque contra uma suposta lancha do narcotráfico, em setembro, que os ataques em terra contra os “narcoterroristas” chegarão “muito em breve”. Esses ataques poderiam ser em território venezuelano ou em outro país, disse Trump.

O republicano revelou, ainda, que os Estados Unidos apreenderam um “grande” navio petroleiro em frente à costa venezuelana, mas não deu detalhes.

© Agence France-Presse

