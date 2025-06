Tribunal decide nos EUA que Trump pode proibir AP em alguns eventos da Casa Branca

Um porta-copos dourado com a inscrição “TRUMP” fica na mesa em frente ao presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto ele se encontra com o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, no Salão Oval da Casa Branca em Washington, DC, em 12 de março de 2025. Donald Trump prometeu uma nova “Era de Ouro” para a América. No Salão Oval, pelo menos, ele cumpriu sua promessa com uma transformação chamativa. O republicano decorou o santuário interno da presidência dos EUA com troféus dourados e porta-copos banhados a ouro com a marca Trump, e preencheu quase cada centímetro disponível de espaço na parede com retratos de seus antecessores. (Foto de Mandel NGAN / AFP)