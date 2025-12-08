Menu
Mundo
Treze detentos morrem em penitenciária do Equador

O SNAI informou que os corpos foram encontrados no domingo durante uma inspeção da polícia, após a “detonação de um artefato explosivo” perto da prisão

Redação Jornal de Brasília

08/12/2025 11h57

Foto: Reprodução

Treze detentos morreram no domingo em uma penitenciária do sudoeste do Equador que foi cenário de massacres recentes e acumula 44 mortes em quase um mês, informou nesta segunda-feira (8) o órgão estatal responsável pelas prisões (SNAI).

As mortes, cujas causas estão sendo investigadas, aconteceram na penitenciária da cidade costeira de Machala. “As autópsias e procedimentos de rotina estão sendo realizados para determinar as causas oficiais”, afirmou a entidade em um comunicado.

Trinta e um detentos foram assassinados na mesma penitenciária há quase um mês, vários por asfixia. No final de setembro, outro ataque entre detentos provocou 14 mortes, incluindo a de um guarda penitenciário.

O SNAI informou que os corpos foram encontrados no domingo durante uma inspeção da polícia, após a “detonação de um artefato explosivo” perto da prisão.

Os massacres são frequentes nas penitenciárias do Equador, que nos últimos anos se tornaram centros de operações e confrontos entre grupos de narcotráfico.

Segundo um relatório recente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), pelo menos 663 presos morreram em “atos violentos” nas prisões equatorianas desde 2020.

AFP

