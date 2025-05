Trabalhadores são resgatados após ‘incidente’ em mina na África do Sul

Alguns dos 260 funcionários que ressurgiram e ficaram presos no subsolo sentam-se dentro de um ônibus enquanto saem do subpoço Kloof 7 da Sibanye Stillwater, na África do Sul, em Westonaria, em 23 de maio de 2025. Danos a um poço de mina deixaram 260 mineiros presos em uma mina de ouro nos arredores de Joanesburgo durante a noite, disseram o gerente da mina e o sindicato em 23 de maio de 2025. (Foto de Phill Magakoe / AFP)