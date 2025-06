Torre Eiffel será iluminada com cores da bandeira do Brasil nesta quinta-feira

ANDRÉ FONTENELLE

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS)

Já tem hora marcada a iluminação da Torre Eiffel com as cores do Brasil, em homenagem ao presidente Lula. Começará às 22h15 locais (17h15 de Brasília) desta quinta-feira (5).

Nesse horário, estará ocorrendo o jantar de Estado oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, residência oficial e sede da Presidência francesa.

A iluminação da torre é uma homenagem rara, reservada a ocasiões especiais. Por exemplo, a cada ano, no mês de fevereiro, ela é iluminada em azul e amarelo, as cores da bandeira da Ucrânia, para marcar o aniversário da invasão russa de 2022.

A negociação para que a homenagem ocorresse foi delicada, devido ao temor dos responsáveis pela torre de que se abra um precedente para outros chefes de Estado.

Para o jantar de Estado foram convidadas diversas personalidades brasileiras com forte relação com a França, como a bailarina Luciana Sagioro, 19, que faz parte do corpo de balé da Ópera de Paris; e o ex-tenista Gustavo Kuerten, três vezes campeão do Aberto da França, em Roland Garros.

Antes do jantar, duas cantoras, a brasileira Roberta Sá e a francesa Sélène Saint-Aimé, farão uma breve apresentação para os convidados.

Às 20h de Paris (15h de Brasília) desta quarta (4), a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participa de um evento com estilistas brasileiras, no Trocadéro, em frente à Torre Eiffel, com a presença da primeira-dama francesa, Brigitte Macron. Além das estilistas Ângela Brito, Flávia Aranha, Marina Bitu, Rafaella Caniello e Celina Hissa, haverá uma “experiência gastronômica” assinada pela chef Morena Leite. O evento é organizado pela Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).