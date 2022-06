Tiroteio no centro de Oslo deixa dois mortos e vários feridos

A polícia indicou no Twitter que um suspeito foi preso. Veículos de imprensa noruegueses citaram disparos em três locais distintos

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas com gravidade em um tiroteio no centro de Oslo na noite desta sexta-feira para sábado, anunciou a polícia norueguesa.

A polícia indicou no Twitter que um suspeito foi preso. Veículos de imprensa noruegueses citaram disparos em três locais distintos.

De acordo com a mídia, o ataque aconteceu perto do London Pub, um bar voltado para o público homossexual localizado perto do centro da capital.

“A morte de duas pessoas foi confirmada após o tiroteio. Há vários feridos em estado grave”, informou a polícia.

“No total, dez pessoas recebem atenção de funcionários da saúde. Três pessoas estão gravemente feridas”, declarou o chefe de operações da polícia, tore Barstad, citado pela rádio NRK.

Segundo a NRK, existem três cenas de crime, embora não esteja claro se são três lugares completamente diferentes.

