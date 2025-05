Tigre-de-bengala é morto e esquartejado por moradores na Índia

Um tigre-de-bengala foi morto e esquartejado por moradores no estado de Assam, no nordeste da Índia. O ataque ocorreu no distrito de Golaghat, onde uma multidão, estimada em cerca de mil pessoas, atacou o animal com facões, segundo autoridades florestais locais.

De acordo com informações da BBC, o felino foi responsabilizado pela morte de animais de criação na região e era considerado uma ameaça pelos moradores. A carcaça foi recuperada na presença de um magistrado e encaminhada para necropsia.

“O tigre morreu em decorrência de ferimentos causados por cortes. Não houve disparos”, afirmou Gunadeep Das, representante do Departamento Florestal de Assam, ao jornal Times of India.

Imagens divulgadas nas redes sociais pelo deputado estadual Mrinal Saikia mostram o corpo do animal mutilado, com parte da pele, do rosto e das patas arrancadas. “A Terra não pertence apenas aos humanos. Esse ato brutal precisa ser severamente punido”, declarou o parlamentar.

Segundo Sonali Ghosh, outra autoridade florestal, ainda não está claro se o tigre havia saído de alguma reserva próxima. O caso ocorreu a cerca de 20 quilômetros do Parque Nacional de Kaziranga, reconhecido por abrigar uma das maiores populações de tigres do país.

Este é o terceiro caso de morte de tigres por ações de moradores registrado em Assam em 2025. A Lei de Proteção à Vida Selvagem da Índia, de 1972, classifica os tigres como espécie protegida, proibindo caça, captura e comércio. As autoridades locais abriram uma investigação para identificar os responsáveis pelo crime.