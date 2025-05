Tesouro dos EUA sanciona líderes de cartel do México por terrorismo e tráfico de armas

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 21, sanções contra dois líderes do Cartel del Noreste (CDN), antes conhecidos como Los Zetas, grupo localizado no México e classificado como organização terrorista estrangeira (FTO, na sigla em inglês) pelos EUA. Segundo o comunicado, o CDN é “uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas do México” e tem forte presença na região de fronteira entre Laredo (EUA) e Nuevo Laredo (México).

As sanções recaem sobre Miguel Angel de Anda Ledezma e Ricardo Gonzalez Sauceda. Ledezma “supervisiona a aquisição de armas e munições” para o cartel e coordenou entregas para Nuevo Laredo com armas adquiridas por meio de compradores de fachada nos EUA, afirma o Tesouro. Uma dessas armas foi recuperada após um ataque do CDN ao Exército mexicano em março de 2024.

Sauceda, de acordo com o governo americano, era o segundo na hierarquia do cartel até ser preso por autoridades mexicanas em fevereiro deste ano. Ele “liderava um braço armado do CDN” e esteve envolvido em ações contra forças policiais e militares. No momento da prisão, portava “um fuzil, uma pistola, 300 gramas de metanfetamina e 1.500 comprimidos de fentanil”.

O Tesouro disse que as ações fazem parte de uma estratégia mais ampla do governo Trump para “eliminar totalmente os cartéis”. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou que “o CDN e seus líderes têm conduzido uma violenta campanha de intimidação, sequestro e terrorismo, ameaçando comunidades em ambos os lados da nossa fronteira sul”. As sanções foram aplicadas sob ordens executivas que tratam do combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo.

Estadão Conteúdo