Tesla iniciou busca por substituto de Musk como CEO, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O conselho de administração da Tesla deu início no mês passado a uma busca por um substituto de Elon Musk no cargo de CEO da empresa, em meio a uma desvalorização das ações da montadora. O bilionário é criticado pelo foco no Doge (Departamento de Eficiência Governamental), órgão responsável por iniciativas de corte de gastos públicos do governo dos Estados Unidos.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, integrantes do conselho entraram em contato com empresas de recrutamento para estabelecerem o processo formal de busca por um novo presidente-executivo.

O conselho também pediu ao empresário que dedicasse mais tempo à Tesla e dissesse isso em público, segundo interlocutores ouvidos pelo jornal. Foi o que ocorreu em 22 de abril, quando a Tesla relatou queda de 71% no lucro líquido no primeiro trimestre.

“Provavelmente no próximo mês, em maio, meu tempo dedicado ao Doge cairá significativamente”, disse Musk na ocasião. O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a afirmar a aliados no início de abril que ele deixaria o governo em breve.

Segundo o WSJ, o conselho reduziu as opções para uma importante empresa de recrutamento, mas o estado atual do planejamento de sucessão é indeterminado. Também não está claro se Musk, que também integra o conselho da montadora, está ciente do esforço sucessório nem se sua promessa alterou os planos.

Nesta quarta (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu ao bilionário pelo trabalho no Doge e disse que ele está convidado a permanecer no governo.

Apesar da declaração que deixa as portas da Casa Branca abertas para o homem mais rico do mundo, o comentário foi feito em tom de despedida. “Você é bem-vindo a ficar pelo tempo que quiser”, disse Trump. “Mas, em algum momento, acho que ele quer voltar para casa, para seus carros.”

Os comentários foram feitos durante reunião de gabinete, da qual Musk participou, mesmo dando sinais de que se afastará da gestão. O bilionário teceu elogios à equipe de Trump e comentou, em tom jocoso, os protestos contra suas empresas.

“Foi uma honra trabalhar com seu incrível gabinete. Eu gostaria apenas de agradecer a todos. Foi uma honra trabalhar com vocês, então obrigado por tudo”, afirmou Musk.

Nesta semana, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, afirmou ao New York Post que Musk não tem despachado da Casa Branca e que eles têm feito reuniões por telefone na maioria das vezes. O bilionário afirmou que o trabalho do Doge economizou até agora US$ 160 bilhões, longe da meta de US$ 1 trilhão definida por ele.

Musk usava dois bonés na reunião, um com o nome do Doge e outro onde se lia “golfo da América”, originalmente o golfo do México, renomeado por Trump por decreto, a despeito das convenções internacionais.