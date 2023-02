Terremoto: número de mortos já passa de 9 mil

Milhares de vítimas ainda estão desaparecidas. A região onde o abalo ocorreu é uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo

Na última segunda-feira (6), um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região do sul da Turquia e do norte da Síria, causando muita destruição. Desde então, começou uma força-tarefa em busca de vítimas nos escombros dos prédios, mas as temperaturas negativas prejudicam a procura.

O tremor foi tão forte quanto um registrado em 1939 no país, que vitimou mais de 30 mil pessoas. Milhares de vítimas ainda estão desaparecidas. A região onde o abalo ocorreu é uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo.

Nesta quarta-feira (9), um novo balanço divulgado pela Turquia, epicentro do terremoto – que aconteceu a uma profundidade de apenas 10 quilômetros da superfície, valor considerado baixo -, informou que o número de mortes no país subiu para 7.108. Também foram sentidos outros tremores secundários ao decorrer do dia. Na Síria, o número de mortos já passa de 2 mil.