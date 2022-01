Temperatura em Mar del Plata, na Argentina, bate recorde: 41,9º C

A corrida dos banhistas para as praias fez com que os preços dos produtos comercializados por ambulantes disparassem

Maurício Businari

São Paulo, SP

A Argentina vem enfrentando uma onda de calor cujas temperaturas estão batendo recordes em várias cidades do país. Na cidade balneária de Mar del Plata as temperaturas chegaram a 41,9º C nesta sexta-feira, a maior marca desde 1957, quando os termômetros registraram 41,6º C.

A corrida dos banhistas para as praias fez com que os preços dos produtos comercializados por ambulantes disparassem. Um simples picolé chegou a custar R$ 1,38 mil.

Há 10 dias não chove na cidade. Ao jornal Clarin, a meteorologista do SMC Cindy Fernández afirmou que a temperatura média em janeiro na cidade balneária costuma estar entre 15° C e 26° C. “O que significa que, em um dia como hoje, podemos estar 14° C acima dos parâmetros usuais”, ressalta.

Em Playa Varese, turistas e moradores disputavam espaço no mar. Na areia, os banhistas, sentados em cadeiras e esteiras seguravam garrafas de água. Em contêineres e bolsas térmicas, muitos levavam bebidas geladas, para se refrescar.

Na quinta-feira, com 13°C a mais que a máxima de janeiro, assim como em Varese, em Playa Grande ficou muito difícil encontrar espaços à sombra.

“Não temos mais nada, nem barraca nem guarda-sol”, afirmou um ambulante ao Clarin.

Guarda-sol por R$ 24,83 mil

Na praia pública da mesma área, os vendedores caminhavam na areia quente com guarda-sóis para vender, com preços exorbitantes, que variavam entre US$ 2.500 (R$13,8 mil) e US$ 4.500 (R$ 24,83 mil). Até o aluguel de guarda-sóis sofreu majoração, com preços que chegavam a US$ 1.500 (R$ 8,28 mil).

Os ambulantes chegaram a aceitar até mesmo transferências bancárias, para quem não tinha calculado uma despesa como essa e não tinha dinheiro suficiente.

Com os fortes ventos que começaram a soprar no início da tarde, chapéus vendidos a US$ 600 (R$ 3,31 mil) ou US$ 700 (R$ 3,86 mil), voavam por toda a parte.

Os vendedores de bebidas e sorvetes quase não deram conta do movimento nesta sexta-feira. Mesmo com os preços elevados, os turistas fustigados pelo calor disputavam os produtos.

Para se ter uma ideia, um simples picolé de limão, morango, laranja ou chocolate com creme chegou a custar US$ 250 (R$ 1,38 mil). Incêndios florestais

Na quinta-feira, foram registrados 27 focos de incêndios em Mar del Plata, a maioria deles incêndios florestais de intensidade variável, espalhados em diferentes áreas de General Pueyrredon.

Os maiores focos ocorreram no bairro Autódromo e na área da Estação Chapadmalal. A primeira delas ocorreu no final da Avenida Vértiz em um galpão, onde bombeiros combateram por algumas horas as chamas que se alastraram por um ferro-velho e várias casas em condições vulneráveis localizadas na área. Além disso, dez pessoas tiveram que ser retiradas do local devido à inalação de fumaça.