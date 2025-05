Susto e comoção nos EUA com eleição de primeiro papa norte-americano

Padre Ramiro Castillo, vigário superior dos Agostinianos do Norte, mostra uma fotografia de Robert Francis Prevost, que se tornou Papa Leão XIV em 8 de maio de 2025, no quarto onde o novo papa viveu entre 1988 e 1998 no convento agostiniano Santo Tomás de Villanueva, em Trujillo, no norte do Peru, tirada no dia de sua eleição como 267º pontífice da Igreja Católica. O pontífice, nascido nos EUA e próximo do Papa Francisco, naturalizou-se peruano em 2015 e dedicou mais de 20 anos como missionário no Peru. (Foto de Steffano Palomino / AFP)