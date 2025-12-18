Menu
Mundo
Suspeito de ataque a tiros em universidade dos EUA é identificado, segundo imprensa

O ataque aconteceu no sábado em um edifício onde provas eram aplicadas no campus da prestigiada universidade em Providence, no estado de Rhode Island.

Redação Jornal de Brasília

18/12/2025 19h46

afp 20251216 889n2g3 v1 midres usshootinguniversitybrown

Foto por BING GUAN / AFP

Autoridades americanas identificaram um suspeito na investigação do ataque a tiros de sábado na Universidade Brown, que deixou dois alunos mortos e vários feridos, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (18).

“Os investigadores acreditam que identificaram um suspeito no ataque a tiros na Universidade Brown, segundo dois funcionários da polícia familiarizados com o caso”, informou a CNN.

A CBS News, por sua vez, reportou uma informação similar.

© Agence France-Presse

