Site da Casa Branca culpa a China por suposta “fuga laboratorial” da covid-19

Antes da atualização, a página covid.gov fornecia informações sobre vacinas e testes diagnósticos. Agora, traz na capa uma imagem do presidente Donald Trump e críticas às políticas implementadas por seu antecessor, Joe Biden, durante a emergência sanitária.

O site também condena a atuação de Anthony Fauci, principal assessor médico do governo Biden, por ter promovido o que chama de “narrativa preferida de que a covid-19 teve origem natural”.

Além disso, a página rejeita as ordens de uso de máscaras e de distanciamento social impostas quando o coronavírus começou a se espalhar em 2020.

A nova versão do site lista cinco argumentos em favor da teoria da fuga laboratorial. Um deles é que Wuhan, a cidade onde foi registrado o primeiro caso conhecido do vírus, também abriga o “principal laboratório de pesquisa do [vírus respiratório] SARS” da China e tem um histórico de pesquisas com “níveis inadequados de biossegurança”.

“Se existissem provas de uma origem natural, elas já teriam aparecido. Mas não é o caso”, afirma o site.

A hipótese de fuga de laboratório, antes classificada como teoria da conspiração, tem ganhado popularidade recentemente nos Estados Unidos.

Agências como o FBI, a CIA e o Departamento de Energia dos EUA manifestaram apoio à tese, embora com diferentes níveis de confiança.

A China, por sua vez, respondeu que é “extremamente improvável” que a covid-19 tenha tido origem artificial e pediu aos Estados Unidos que “parem de politizar e instrumentalizar o tema da investigação da origem”.

Em uma seção intitulada “Desinformação sobre a covid-19”, o site americano também acusa autoridades de saúde pública do governo Biden de demonizar “tratamentos alternativos” e de conspirar com empresas de redes sociais para censurar opiniões divergentes sobre a pandemia.

Mais de um milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos em decorrência da covid-19 e doenças relacionadas.

© Agence France-Presse