Sirenes de alerta voltam a soar em Israel após novos disparos de mísseis do Irã 

O Exército israelense pediu, neste sábado (14, data local), que a população buscasse refúgio em abrigos protegidos após detectar novos mísseis lançados do Irã em direção a Israel.

“Há pouco tempo, sirenes soaram em várias áreas de Israel após a detecção de mísseis do Irã lançados contra o Estado de Israel”, informou o Exército israelense no aplicativo Telegram às 4h40 locais (22h40 da sexta-feira em Brasília), e acrescentou que a Força Aérea estava “atuando para interceptar e atacar onde for necessário para eliminar a ameaça”.

Cerca de dez minutos depois, o Exército anunciou: “agora está permitido sair dos espaços protegidos e permanecer próximo a eles” após uma “avaliação da situação”.

© Agence France-Presse