Sheinbaum participa de cerimônia de recebimento de jato Embraer pela estatal mexicana

São Paulo, 01 – A presidente do México, Claudia Sheinbaum, participou nesta terça-feira, 1, da cerimônia de recebimento pela Mexicana, companhia aérea estatal mexicana, de sua primeira aeronave E195-E2 da Embraer.

“Na AIFA recebemos o novo avião Embraer E195-E2 para @MexicanaVuela, que não é apenas um logotipo ou uma frota de aeronaves; é a mensagem clara de que nosso país voa alto, mas com os pés na terra, com direção, justiça e orgulho nacional”, disse Sheinbaum em registro no X.

A entrega é um marco significativo na jornada de modernização da companhia aérea e reafirma a crescente presença do E2 na América Latina. A aeronave partiu da sede da Embraer com destino ao México nesta manhã, informou a Embraer em comunicado divulgado na segunda-feira (30).

O jato é o primeiro de 20 E2 de nova geração encomendados pela Mexicana, incluindo 10 aeronaves E190-E2 e 10 E195-E2. O acordo, anunciado em 2024, representa um investimento estratégico da companhia aérea estatal mexicana para aprimorar a conectividade e a eficiência operacional.

Estadão Conteúdo