Semana decisiva, crítica alemã e financiamento climático do Brasil; veja como foi o 8º dia da COP30

LUCAS ALONSO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A COP30 termina na próxima sexta-feira (21). E para conseguir entregar os resultados esperados, as reuniões agora não têm hora pra terminar e podem cruzar a madrugada. O plano é um rascunho do pacote de decisões na quarta-feira (19) e o texto consolidado sob consenso no final da conferência.

Nem todo mundo que viajou a Belém saiu satisfeito, no entanto. O premiê da Alemanha, Friedrich Merz, elogiou seu país comparando-o com o Brasil. Não ficou claro o objetivo, mas lideranças paraenses reagiram à declaração.



E um novo estudo contabilizou o investimento brasileiro em financiamento climático. Embora os aportes tenham crescido 157%, a maior fatia está concentrada na energia o que, na prática, não ataca setores responsáveis pelas maiores emissões de carbono porque a matriz energética brasileira já é majoritariamente renovável.