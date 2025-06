“Se cuspirem, revidaremos”: a política de Trump diante dos distúrbios em Los Angeles

Uma pessoa agita uma bandeira perto de policiais do lado de fora do Centro de Detenção Metropolitano enquanto pessoas se reúnem para protestar em resposta às operações federais de imigração em Los Angeles, em 9 de junho de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou manifestantes em Los Angeles de insurreição e ameaçou que eles seriam “atingidos com mais força” do que nunca se desrespeitassem as forças de segurança durante confrontos desencadeados pela indignação com as batidas policiais de imigração. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP)