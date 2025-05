Saiba o que é a Urbi et Orbi, oração que o novo papa rezará

FOLHAPRESS

Com a fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira (8), o novo papa será conhecido em breve e aparecerá na sacada da Basílica de São Pedro. Logo depois, rezará a Urbi et Orbi (“à cidade [de Roma] e ao mundo”, em latim). Trata-se da bênção solene que concede o perdão dos pecados. Ela é pronunciada pelo papa normalmente em três ocasiões: no Natal, na Páscoa e no dia da eleição de um novo pontífice pelo conclave.